عقبات تواجه تشريعات ترمب تصعد بمكاسب الذهب

ارتفع الذهب محققا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع تعرض الدولار لضغوط بفعل مخاوف بشأن قدرة الرئيس الأميريكي دونالد ترمب على تمرير تشريعات عبر الكونغرس، ما جعل المعدن الأصفر أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وظل الدولار قرب أدنى مستوى في نحو 7 أسابيع أمام سلة عملات قبيل التصويت على مشروع قانون الرعاية الصحية.

واستفاد الذهب الذي يُعد ملاذا آمنا من انخفاضات الدولار والعائد على السندات والأسهم الأميركية هذا الأسبوع في الوقت الذي قوضت فيه صعوبات تواجه ترمب في تمرير إصلاح لقانون الرعاية الصحية الثقة في قدرته على تنفيذ تعهداته بخفض الضرائب وتعزيز الاستثمار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1247.66 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن الأصفر 1.6 في المئة هذا الأسبوع، ولامس الخميس أعلى مستوياته منذ 28 فبراير/شباط عند 1253.12 دولار للأوقية.

وجرت تسوية الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1248.50 دولار للأوقية.