بورصة الكويت تطبق نظام T+3 بالربع الثاني

توقعت هيئة أسواق المال الكويتية في مؤتمر صحفي اليوم أن تطبق شركة بورصة الكويت نظام تسوية جديد T+3 ما يعني أن تتم التسوية 3 أيام بعد صفقة البيع أو الشراء، اعتبارا من الربع الثاني لهذه السنة.

وسيشمل القرار الكويتيين والأجانب معا حيث تطبق البورصة الكويتية حاليا نظام التسوية T+0 للكويتيين وT+2 للأجانب.

ويأتي هذا التطبيق بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البورصة خالد الخالد في مقابلة سابقة مع "العربية" عن اعتماد نظام جديد للتداول يقضي بإلغاء الوحدات السعرية واعتماد الفلوس بدلا منه، على أن يُسمح بارتفاع وهبوط الأسهم بنسبة تصل إلى 20%.

ورجحت مصادر مسؤولة لـ"العربية" أن يكون التطبيق الفعلي في منتصف مايو المقبل.