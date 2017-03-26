تداول: تطبيق تسوية الصفقات (ت+2) يبدأ بـ23 أبريل

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل T+2 اعتباراً من الثالث والعشرين من أبريل المقبل.

يأتي ذلك بعد إتمام كافة المراحل التجريبية والتحقق من الجاهزية الفنية والتقنية للأنظمة وربطها مع كافة أنظمة أعضاء السوق.

ويهدف تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، كما يؤدي التعديل إلى توحيد مدد تسوية صفقات كافة فئات الأوراق المالية المدرجة.