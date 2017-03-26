سمة: التصنيف الائتماني سيكون له أثر إيجابي بالسعودية

قال نبيل المبارك رئيس مجلس إدارة وكالة سمة للتصنيف الائتماني في لقاء له مع "قناة العربية" إن مجال التصنيف يعتبر جديدا في السعودية، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي، حيث إن هناك توجها واضحا لزيادة مستوى الشفافية.

وأضاف المبارك أن الشفافية والمعلومات الحقيقية تشجع على الاستثمار في الشركات وترفع وتيرة التداول لتلك الشركات.

وتسلّمت "وكالة سمة للتصنيف الائتماني" خطاباً من هيئة السوق المالية يفيد ببدء مزاولة العمل لنشاطات التصنيف الائتماني رسمياً، بعد أن كانت قد منحتها الترخيص نهاية عام 2015 كأول وكالة محلية للتصنيف ترخص لها الهيئة في السعودية.

وتهدف الوكالة إلى إصدار تقارير تصنيفية ائتمانية دورية عن الوضع الاقتصادي للمملكة بمختلف القطاعات وفقًا للمعايير الدولية، إضافةً إلى تقديم تصنيف ائتماني للشركات، وستغطي في المرحلة الأولى السوق السعودية على أن يتبعها مراحل توسّعية لتغطية دول الخليج العربي كمرحلة ثانية يتبعها التوسع الدولي.

وتعتبر وكالة سمة للتصنيف الائتماني أول وكالة يتم الترخيص لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتستهدف تقديم خدماتها بمستويات لا تقل عن وكالات التصنيف العالمية، كما تسعى الوكالة خلال الفترة القادمة على الحصول على الاعتماد الدولي من كافة المنظمات الدولية المعنية.