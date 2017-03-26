سوق السعودية تواصل تطوير أنظمة تداول الأسهم

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" نهاية الأسبوع الماضي، تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل T+2 اعتباراً من 23 من أبريل المقبل.

يأتي هذا القرار إلى جانب تطبيق البيع على المكشوف، في خطوات تمهد لتأهل السوق السعودية الى الارتقاء لسوق ناشئة.

وكانت السوق اتمت كافة المراحل التجريبية لتعديل المدة الزمنية، والتحقق من الجاهزية الفنية والتقنية للأنظمة وربطها مع كافة أنظمة أعضاء السوق.

ويهدف تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، كما يؤدي التعديل إلى توحيد مدد تسوية صفقات كافة فئات الأوراق المالية المدرجة.