نيكاي يهبط مع صعود الين بعد فشل مشروع ترمب الصحي

انخفض المؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 1.4% في ختام التعاملات اليوم الاثنين، ليستقر عند أدنى مستوى في ستة أسابيع ويعمق خسارة الأسبوع الماضي التي بلغت 1.3% بفعل ضغوط ناشئة عن صعود الين.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني مقابل الملاذ الآمن الين بعد فشل مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاص بإصلاح الرعاية الصحية، وهو ما أثار مخاوف من أن حزم التحفيز التي تعهد بها قد تواجه عقبات سياسية مماثلة.

وأنهى المؤشر نيكاي القياسي تعاملاته عند 18985.59 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ التاسع من فبراير/شباط لتصل خسائره منذ بداية الشهر إلى 0.7%.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3% إلى 1524.39 نقطة، كما تراجع المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.3% إلى 13628.67 نقطة.