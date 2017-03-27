طرح صندوق "جدوى ريت الحرمين" طرحاً عاماً

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة جدوى للاستثمار طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق جدوى ريت الحرمين" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

ويمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق جدوى ريت الحرمين " في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

وأكدت الهيئة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، داعية المستثمرين إلى الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وقالت الهيئة إنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على طرح وتسجيل وإدراج وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث أن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.