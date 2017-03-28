استقرار الذهب مع تركيز المستثمرين على جدول أعمال ترمب

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب مستثمرين ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيتمكن من تنفيذ ما تعهد به من خفض للضرائب وإنفاق على البنية التحتية مع ارتفاع الدولار قليلا من أقل مستوياته في عدة شهور.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب الفوري عند 1253.83 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 1261.03 دولار في اليوم السابق.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1253.60 نقطة.

وقال دانييل هاينس، المحلل في ايه.ان.زد "بدأت الأسواق تستقر بعد أن بدا أن حدة المخاوف من تداعيات فشل مشروع قانون الرعاية الصحية في الولايات المتحدة هدأت إلى حد ما.

ومن المرجح أن نرى استقرارا في أسعار الذهب في الوقت الحالي لحين يكون هناك وضوح أكثر قليلا بشأن سياسات ترمب الأخرى لاسيما مشروع قانون الضرائب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2% إلى 18.03 دولار للأونصة. وفي الجلسة السابقة لامست الفضة أعلى مستوى منذ الثاني من مارس/آذار عند 18.12 دولار.

وصعد البلاتين 0.5% إلى 967.90 دولار للأونصة، وكان قد سجل أمس الاثنين أعلى مستوى منذ السادس من مارس/آذار عند 982.60 دولار. ولكن البلاديوم نزل 0.3% إلى 790.50 دولار.