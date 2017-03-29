الاسترليني يتعافى بعد وضوح الرؤية بشأن الـBrexit

تعافى الجنيه الاسترليني من الخسائر التي مني بها في وقت سابق بينما تخلى المؤشر البريطاني الرئيسي عن المكاسب التي حققها اليوم الأربعاء مع إشارة المتعاملين إلى تقارير ذكرت أن الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يتبنى موقفا تصالحيا في رده على طلب بريطانيا الرسمي للخروج من الاتحاد.



وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.2460 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى في ثمانية أيام عند 1.2377 دولار في وقت سابق مرتفعا نحو نصف سنت عن سعره قبل عشر دقائق من هذه القراءة. وتراجع الاسترليني إلى 1.2438 دولار دون تغير يذكر عن الفتح.



وسجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى خلال الجلسة عند 86.57 بنس لليورو بارتفاع نسبته 0.3% خلال اليوم.



وتخلي المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني عن بعض المكاسب التي حققها في وقت سابق مع تعافي الجنيه الاسترليني ليظل دون تغيير يذكر عن الجلسة السابقة. وظلت الأسهم المتوسطة الأكثر انكشافا على السوق المحلية دون تغير يذكر.



وأظهرت بيانات أن اقتراض المستهلكين البريطانيين تباطأ بأقل من المتوقع في فبراير شباط على الرغم من أن الموافقات على الرهون العقارية التي جاءت أضعف من المتوقع عززت الإشارات المتباينة في الآونة الأخيرة من بيانات الأسر قبيل الانفصال البريطاني.