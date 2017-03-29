"أرامكو" تستهدف إصدار صكوك بما يعادل ملياري دولار

حددت شركة أرامكو سعر إصدارها الأول من الصكوك عند 25 نقطة أساس فوق معدل الإقراض بين البنوك السعودية "سايبور" لمدة 6 أشهر، بحسب وكالة بلومبرغ".

وتستهدف أرامكو إصدار صكوك بما يعادل ملياري دولار، وهو جزء من برنامج صكوك بقيمة إجمالية تصل إلى عشرة مليارات دولار. وتبلغ مدة الإصدار من الصكوك سبع سنوات.

وقد رتب الإصدار الذي من المتوقع إغلاقه في الثالث من الشهر المقبل كل من الإنماء للاستثمار وGIB كابيتال وHSBC والأهلي كابيتال إضافة إلى والرياض كابيتال وسامبا كابيتال والسعودي الفرنسي كابيتال.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من قرار خفض الضرائب على "أرامكو"، ما يرفع تقييم الشركة.