JP MORGAN وHSBC ومورغان ستانلي مديري طرح أرامكو

قالت مصادر لوكالة رويترز إن شركة "أرامكو" السعودية عيّنت رسميا كلاً من JP MORGAN وMORGAN STANLEY وHSBC كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.

كما تم تعيين كل من NCB Capital وSamba Capital كمستشارَين محليين.

وستنضم البنوك الخمسة لـ Moelis & Co وEvercore اللذين اختارتهما "أرامكو" سابقا كمستشارين ماليين مستقلين.

وكانت #شركة_أرامكو قد حددت تسعير إصدارها الأول من الصكوك عند 25 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية "سايبور" لمدة 6 أشهر.

وتستهدف #أرامكو إصدار صكوك بما يعادل ملياري دولار، بحسب بلومبيرغ، وهو جزء من برنامج صكوك بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، وتبلغ مدة الإصدار من الصكوك 7 سنوات.

وكان أمر ملكي قد صدر أخيراً بخفض الضرائب المفروضة على أرامكو من 85% إلى 50%، ما يرفع من تقييم الشركة.