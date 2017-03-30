كيف ودع سهم بنك "الخليج الأول" بورصة أبوظبي؟

اختتمت اليوم الخميس التداولات على أسهم بنك الخليج الأول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث أسدل الستار عليها، حيث سيتم دمجه مع بنك أبوظبي الوطني اعتبارا من مساء اليوم، على أن يحصل المساهمون في "الخليج الأول" على نحو 1.2 سهم لكل سهم يمتلكونه في البنك قبل الاندماج.

وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه سيتم إلغاء إدراج أسهم "الخليج الأول" اعتباراً من نهاية جلسة اليوم. وسيصبح "أبوظبي الوطني"، هو البنك الجديد الناتج عن اندماج البنكين.

يشار إلى أن الكيان الجديد سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بإجمالي أصول يبلغ نحو 642 مليار درهم، فيما بينما ستبلغ قيمته السوقية حوالي 107 مليارات درهم.

وأنهى سهم بنك الخليج الأول تعاملات اليوم الخميس على تراجع بنسبة 0.39%، إلى مستوى 12.9 درهم.