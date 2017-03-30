إيقاف طويل الأمد لسهم مركز سلطان لإعادة هيكلة شاملة

أعلنت شركة #مركز_سلطان في #الكويت عن موافقة مجلس الإدارة على إعادة هيكلة مالية وتشغيلية للشركة عبر اتخاذ مخصصات بقيمة 25.3 مليون دينار.

وتشمل الخطة التي قد تصل إلى 6 أشهر وإيقاف السهم خلال الفترة، وإعادة هيكلة الالتزامات البنكية البالغة أكثر من 128 مليون دينار.

وكذلك الحسابات الدائنة البالغة 94 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي، إضافة إلى التخارج من الأنشطة غير الرئيسية من استثمارات وأصول والتركيز على تأسيس وتشغيل أسواق للمنتجات الاستهلاكية الأساسية.

وكانت شركة مركز سلطان قد أعلنت عن تكبده #خسائر خلال العام الماضي بلغت 24 مليون دينار، أي ما يقارب 80 مليون دولار، مقارنة مع أرباح بلغت مليون دينار خلال عام 2015.

وتراجعت #الإيرادات التشغيلية للشركة بـ3%، خلال هذه الفترة إلى 275.5 مليون مليون دينار.

وأرجع المركز الخسائر إلى اتخاذ #مخصصات خلال العام، مع العلم أن مجلس الإدارة لم يوصِ بتوزيع أي أرباح.