الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع أمام سلة من العملات

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمام سلة من العملات مدعوما بتوقعات لإتساع الفارق بين أسعار الفائدة الأميركية والأوروبية ومع اعتقاد المستثمرين بأن موجة مبيعات في العملة الخضراء أعقبت انتكاسة مشروع قانون الرعاية الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ذهبت إلى مدى مبالغ فيه.



وذكرت رويترز أن صانعي السياسة بالبنك المركزي الأوروبي قلقون من إجراء أي تعديل على بيانهم المتعلق بالسياسة النقدية في أبريل نيسان.



ويبدو أن تعديلات بسيطة أفرزها اجتماع البنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر قد أغضبت المستثمرين وأثارت احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض لدول جنوب منطقة اليورو المثقلة بالديون.



وعقب التقرير هبط اليورو إلى 1.0741 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 21 مارس آذار. وعزز ذلك مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة ليصعد إلى 100.13 وهو أعلى مستوى له منذ 21 مارس آذار.



ولقي الدولار دعما أيضا من تعليقات لتشارلز ايفانز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو الذي قال إنه يشارك معظم زملائه في دعم المزيد من زيادات الفائدة هذا العام. وإيفانز معروف بأنه أحد أكثر مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الذين دأبوا على تأييد أسعار فائدة منخفضة.