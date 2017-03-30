نمو تعاملات ديون الأسواق الناشئة لـ5.167 تريليون دولار

أظهر مسح شمل 45 من أهم البنوك الاستثمارية والتجارية في 90 من بلدان الأسواق الناشئة أن حجم التعاملات في ديون تلك الأسواق ارتفع بنسبة 9% العام الماضي إلى 5.167 تريليون دولار.



ووجد المسح الذي أجرته رابطة تعاملات الأسواق الناشئة (إي إم تي إيه) أن حجم تعاملات الديون هبط في الربع الرابع من 2016 إلى 1.132 تريليون دولار. وانخفض الرقم 18% عن حجم التعاملات في الربع الثالث من 2016 وأقل 2% عن تعاملات الربع الرابع من 2015.



وقالت (إي إم تي إيه) إن حجم تعاملات ديون الاسواق الناشئة في 2015 كان المستوى الأدنى المسجل منذ 2009.



وقال هونغ تاو جيانغ رئيس استراتيجية ديون الأسواق الناشئة لدى دويتشه بنك في بيان إن النمو في 2016 كان نتيجة "لتدفقات قوية وتقلبات مرتبطة بأحداث سياسية عالمية (تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي والانتخابات الأميركية) وتطورات ذاتية داخل الأسواق الناشئة."



وقال "لكن هذا يخفي اتجاها تراجعيا بدأ قبل بضع سنوات في أحجام التعاملات لأن إجمالي حجم تعاملات الديون في 2016 يبقى منخفضا بشكل كبير عن مستويات 2013 و2014 وهو ما يعكس تأثير تشديد القواعد التنظيمية في مختلف البنوك على قدرتها على تقديم السيولة."