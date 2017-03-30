مسؤول بالمركزي الأميركي يتوقع 3 زيادات أخرى للفائدة

قال إريك روزنجرن رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن إنه يعتقد أنه ينبغي للبنك المركزي الأميركي أن يرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات إضافية هذا العام بسبب قوة الاقتصاد.



وأضاف روزنجرن في كلمة في نادي بوسطن الاقتصادي أن نموذج التحليل المرجح يشير إلى أربع زيادات للفائدة في 2017 بما يعكس قوة الاقتصاد.



يشار إلى أن مجلس الاحتياطي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 0.75 و1.00% في مارس الجاري. وكان متوسط توقعات صانعي السياسة السبعة عشر بمجلس الاحتياطي في ذلك الوقت يشير الى زيادتين أخريين للفائدة هذا العام.

وقال روزنجرن "أنه مع معدل للبطالة يبلغ 4.7% وارتفاع التضخم نحو مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي يبدو من المرجح أن المركزي الأميركي سيصل إلى أهدافه بشأن التوظيف الكامل والتضخم بحلول نهاية 2017.



وقال روزنجرن في منتصف فبراير إنه يرى أن هناك حاجة إلى ثلاث زيادات "على الأقل" للفائدة هذا العام للحفاظ على استقرار الاقتصاد.