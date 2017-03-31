إندونيسيا تدرج صكوكا بـ3 مليارات دولار في ناسداك دبي

أدرجت حكومة #إندونيسيا أمس إصدارين من #الصكوك تبلغ قيمتهما الإجمالية 3 مليارات دولار في بورصة #ناسداك_دبي، لترتفع بذلك القيمة الاسمية الإجمالية لكافة الصكوك المدرجة في دبي إلى أكثر من 50 مليار دولار للمرة الأولى، محققةً رقماً قياسيًا عالميًا يصل إلى 52.06 مليار دولار.

يُذكر أن الحكومة الإندونيسية تعد المُصدر الأكبر في البورصة بقيمة إجمالية تبلغ 11.5 مليار دولار تمثل عمليات إدراج لثمانية صكوك، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

ومن المصدرين الرائدين الآخرين #البنك_الإسلامي_للتنمية الذي يتخذ من السعودية مقراً له بقيمة 8.5 مليار دولار، وحكومة هونغ كونغ ب3 مليارات دولار.

ووصلت إصدارات الصكوك العالمية إلى 72.9 مليار دولار عالميًا في العام 2016 وفقًا لـ"مؤسسة رام للتصنيف الائتماني"، وقد تجاوزت القيمة الإجمالية لأصول التمويل الإسلامي 2 تريليون دولار. ويشمل قائمة مصدري الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ممن قاموا بإدراج إصداراتهم في دبي جهات حكومية ومؤسسات خاصة نشطة في عدد من القطاعات منها العقارات والتعليم والسياحة والنقل والتمويل وتطوير البنية التحتية.