اختفاء المضاربين مع ارتفاع الدولار في البنوك المصرية

ثبت الدولار أقدامه عند مستوى 18 جنيهاً مقابل #الجنيه_المصري، في تعاملات سيطر عليها القلق والترقب من قبل المضاربين، واستمرار اختفاء تجار العملة والمضاربين وتوقف مؤقت للسوق السوداء.

وقال متعاملون بسوق الصرف، إن الارتفاعات الكبيرة التي سجلها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تسببت في أن تتوقف السوق السوداء عن العمل، خاصة وأن سعر صر ف الدولار في #البنوك والسوق الرسمي أعلى من السعر المعروض في السوق السوداء التي أصبحت تترقب فقط دون المشاركة في التعاملات.

وقال تاجر عملة، طلب عدم ذكر اسمه، إن سعر #الدولار في السوق السوداء مستقر منذ أكثر من أسبوع في حدود بين 18.05 و18.10 جنيه، ما تسبب في اختفاء تجار العملة مع اتجاه غالبية المتعاملين الأفراد إلى السوق الرسمي.

وفي السوق الرسمي، انتهت تعاملات #الدولار_الأميركي بالبنوك المصرية بين 18 إلى 18.35 جنيه في نهاية تعاملات أمس الخميس وتعاملات صباح اليوم الجمعة، ليصل متوسط أسعار البيع بعينة من 21 بنكاً إلى 18.19 جنيه للدولار لأسعار البيع، و18.09 جنيه لمتوسط أسعار الشراء.

وكان السعر الأكبر للشراء بين تلك البنوك عند 18.16 جنيه للدولار، وانفرد به بنك إتش إس بي سي، وتبعته 7 بنوك تضم بنك مصر إيران للتنمية ومصرف أبو ظبي الإسلامي والأهلي الكويتي والمصري الخليجي وبنك الإسكندرية والمصري لتنمية الصادرات وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر 18.12 جنيه، فيما كان أدنى سعر شراء عند 18 جنيهاً في 4 بنوك هي بنك مصر والأهلي المصري وبنك فيصل وبنك القاهرة.

وعلى الجانب الآخر، بلغ أدنى سعر لبيع الدولار نحو 18.1 جنيه للدولار في 4 بنوك هي بنك مصر والبنك #الأهلي المصري وبنك فيصل وبنك القاهرة، وانفرد بنك إتش إس بي سي بأعلى سعر بيع للدولار عند مستوى 18.35 جنيه.

وكشف البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني عن تسجيل متوسط الدولار بالبنوك 18.0835 جنيه للشراء، و18.1882 جنيه للبيع، مقابل 18.0794 جنيه و18.1850 جنيه على الترتيب.

وعرض البنك العربي الإفريقي شراء الدولار عند 18.05 جنيه للشراء، و18.15 جنيه للبيع، ووصل سعر شراء الدولار إلى 18.10 جنيه، و18.20 جنيه للبيع.