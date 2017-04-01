أفضل أداء فصلي للذهب مع ضبابية السياسات الأميركية

سجل الذهب مكاسب بلغت نحو 8.4 بالمئة في أفضل أداء فصلي في عام وسط ضبابية تكتنف خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الضرائب والاستثمار وسلسلة انتخابات في أوروبا بما عزز الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا.

وتعافى الذهب من الخسائر التي سجلها في وقت سابق مع استقرار الدولار بعد تصريحات تصب في صالح إبقاء السياسة النقدية دون تغيير من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات غير مشجعة بشأن الاقتصاد الأميركي.



وارتفع سعر الذهب 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1247.4 دولار للأوقية (الأونصة) بينما ارتفع في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1247.30 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة انخفض الذهب بأكبر وتيرة في أكثر من ثلاثة أسابيع.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى بينما يؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع عوائد السندات مما يحد من الطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا.