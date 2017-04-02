الأسهم السعودية تستعيد 7.2 مليار ريال من قيمتها

استطاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال الأسبوع الماضي، كسر حاجز 7 آلاف نقطة للمرة الأولى بعد 20 محاولة فاشلة، بسبب تعرض أسهم الشركات المدرجة إلى ضغوط عديدة، أبرزها تراجع الطلب عليها، ومحدودية السيولة المتاحة للتداول التي تحول جزء منها للمضاربة في السوق الثانوية.

وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات الأسبوع عند 7001.63 نقطة في مقابل 6878.68 نقطة الأسبوع الماضي، بزيادة 122.95 نقطة أو 1.79 في المئة، للتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الحالي إلى 2.90 في المئة، أي تعادل 209 نقاط، بحسب جريدة الحياة.

ومن أصل 171 شركة جرى تداول أسهمها الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار أسهم 131 شركة، بينما تراجعت أسهم 38 شركات، واستقر «إنماء» عند 3.95 ريال، وسهم «أسمنت أم القرى» عند 19.09 ريال، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.638 تريليون ريال (437 مليار دولار)، بزيادة 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، أي 1.7 في المئة.