بورصة مصر تعاود الصعود ومؤشرها يخترق 13 ألف نقطة

عادت مؤشرات #البورصة_المصرية إلى المربع الأخضر، وحققت الأسهم المدرجة ارتفاعات جيدة خلال جلسة تعاملات اليوم الاثنين، فيما واصلت الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعها.

وقال محللون ومتعاملون بالسوق، إن هذه الارتفاعات جاءت بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، فيما استقرت تعاملات المتعاملين العرب في اتجاه بيعي، ما دفع المؤشر الرئيسي إلى العودة مجدداً إلى مستويات أعلى من 13 ألف نقطة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال جلسة تعاملات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم #الشركات الدرجة نحو 6.7 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 1.02% بعدما ارتفع من نحو 652.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الأحد ليسجل نحو 658.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" خلال جلسة تعاملات اليوم بنسبة 1.15% تعادل نحو 149 نقطة، بعدما أنهى جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 13061 نقطة، مقابل نحو 12912 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 0.08% فاقداً نحو نقطة واحدة بعدما أنهى جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 672 نقطة مقابل نحو 573 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

فيما واصل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100" ارتفاعه خلال تعاملات اليوم مسجلاً نحو 1334 نقطة بنهاية تعاملات اليوم مقابل نحو 1332 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس محققاً ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 0.14%.

واتجهت تعاملات #المستثمرين #المصريين و #الأجانب للشراء بصافي 1.3 مليون و1.4 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه العرب للبيع بصافي 2.7 مليون جنيه.

وتصدر قائمة الأسهم القيادية المرتفعة سهم "العربية للإسمنت" بنسبة 6.95%، و"العقارية للبنوك" بنسبة 3.7%، وسهم "القلعة" بنسبة 3.64%. وصعد سهم التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في السوق- بنسبة 0.91% عند مستوى 75.5 جنيه.

في المقابل تراجع سهم شركة "دومتي" بنسبة 1.94%، ثم "الحديد والصلب" بنسبة 1.10%، تلاه سهم "طلعت مصطفي" بنسبة 0.88%.