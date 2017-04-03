غلوبل لـ"العربية": فرص استثمارية بعقارات بريطانيا

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" عبد الوهاب الحلبي، أن فرص الاستثمار الأكثر ملاءمة لعملاء الشركة في الوقت الحالي، تتحدد في قطاعات العقار في بريطانيا خاصة، والعقارات الأميركية.

وقال الحلبي في مقابلة مع قناة "العربية" إن قطاعات العقار في أوروبا وأميركا، في حال كانت ظروف الاستثمار مدروسة بعناية، "توفر الفرصة الأقل مخاطر والأفضل لمن يفضلون العوائد الثابتة والمستدامة".

وأشار إلى إدارة الشركة لأصول بنحو مليار دينار كويتي، تعادل نحو 3.3 مليار دولار.

ووصف أرباح الشركة بأنها تأتي بشكل أساسي من "الرسوم والعمولات" على إدارة الأصول المستثمرة من قبل عملائها.

وكانت الشركة أعلنت أرباحاً عن العام الماضي بقيمة 3 ملايين دينار، أي ما يعادل 11.3 مليون دولار.

واقترح مجلس الإدارة تخفيض رأس المال بنسبة 29% من نحو 78 مليون دينار إلى 57 مليون دينار، وذلك لتوزيع 22.9 مليون دينار على المساهمين، وبذلك سيتم إلغاء 229 مليون سهم بسعر 100 فلس للسهم.

وقال الحلبي في لقائه مع "العربية" إن اقتراح توزيع الأرباح يأتي في "سياق توفر السيولة لدى الشركة".

ويأتي اقتراح مجلس الإدارة بتخفيض الأرباح بعد أن حققت الشركة أرباحاً على مدى 4 أعوام متتالية، إثر إعادة الهيكلة.

يشار إلى أن غلوبل شهدت تغييراً إدارياً في الفترة الماضية، وقد وافقت هيئة أسواق المال الأسبوع الماضي على تعيين عبد الوهاب الحلبي رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة.