نيكاي يغلق على ارتفاع رغم مخاوف الصادرات الصناعية

ارتفع مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لكنه لا يزال بعيدا عن تعويض الخسائر الحادة التي مني بها الأسبوع الماضي، إذ لم يبدد مسح متفاؤل أجراه بنك اليابان المركزي المخاوف المستمرة بشأن آفاق شركات التصدير.

وصعد نيكاي 0.4 في المئة ليغلق عند 18983.23 نقطة، ولكنه يظل قريبا من أقل مستوى في سبعة أسابيع الذي سجله الجمعة عند 18909.26 نقطة.

وأظهر مسح المركزي الذي يحظى بمتابعة عن كثب، أن ثقة كبار المصنعين في اليابان تحسنت للربع الثاني على التوالي لأعلى مستوى في عام ونصف العام في مارس/آذار ولكنها جاءت أقل قليلا من توقعات السوق.

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 في المئة ليصل إلى 1517.03 نقطة، وارتفع مؤشر جيه.بي.اكس نيكي 400 بالنسبة ذاتها لينهي اليوم عند 13564.68 نقطة.