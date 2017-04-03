7.4 مليار سهم حرة برأسمال بنك "أبوظبي الأول"

بلغ عدد الأسهم الحرة في الكيان المصرفي الجديد لبنك أبوظبي الوطني 7.4 مليار درهم تشكل ما نسبته 64.61% من إجمالي رأس المال البالغ 10.9 مليار سهم تقريبا، وذلك بعد تدشين عملية الاندماج مع بنك الخليج الأول.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد وصلت نسبة ملكية الأجانب في الكيان المصرفي الجديد المنوي إطلاق اسم "بنك أبوظبي الأول"عليه نحو 11.2% تساوي 1.218 مليار سهم من إجمالي رأس المال، وتصل قيمتها السوقية 12.7 مليار درهم، وفق آخر سعر إغلاق للسهم بتاريخ اليوم 3 ابريل.

وبموجب النظام الأساسي للبنك فقد تم تحديد نسبة 25% كحد أعلى من رأس المال لتملك الأجانب، ومن المنتظر ارتفاع ملكية هذه الشريحة من المستثمرين خلال الأيام القادمة، خاصة بعدما قررت بعض المؤسسات الأجنبية زيادة استثماراتها في الكيان المصرفي الجديد الذي يعد واحدا من كبرى البنوك في المنطقة.

وكانت مؤسسة فوتسي المالية العالمية التي تدير مؤشرا خاصة لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية قررت استثمار 410 ملايين درهم في الكيان المصرفي الجديد، وذلك بحسب ما صرح به راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي.

على صعيد متصل، أعلن بنك أبوظبي الوطني الناتج عن الاندماج الذي دخل حيز التنفيذ أنه لن تكون هناك تغييرات في العمليات التشغيلية المقدمة للعملاء الذين يمكنهم مواصلة استخدام القنوات المصرفية ذاتها كالمعتاد لاستكمال معاملاتهم المصرفية.

وأشار إلى وجود فرعين مدمجين يوفران خدمات البنكين في مكان واحد حيث يمكن للعملاء زيارة أحد الفرعين للحصول على خدمات أي من المؤسستين المدمجتين.

ويقع الفرع الأول في المقر الرئيسي لبنك أبوظبي الوطني في إمارة أبوظبي، كما يقع الآخر بفرع بنك الخليج الأول في امارة دبي.