بورصة دبي: 35 شركة توزع 12.4 مليار درهم نقداً

وصلت قيمة الأرباح النقدية التي تولى سوق دبي المالي توزيعها على المساهمين نيابة عن 35 شركة نحو 12.4 مليار درهم عن ارباح 2016 بنمو نسبته 12.7% مقارنة مع العام السابق الذي وصلت الى 11 مليار درهم لنحو 27 شركة وذلك بحسب الارقام الرسمية الصادرة عن السوق .

ووفقا للسوق فمن المتوقع ان تتجاوز قيمة التوزيعات التي سيتم توزيعها 13 مليار درهم قبل نهاية الشهر الجاري وذلك في ظل وجود بعض الشركات التي لا زالت في طور استكمال اجراء تحويل ارباحها المقررة الى السوق ليتولى ادارة توزيعها على المساهمين .

وأعلن السوق أن الأرباح النقدية التي وزعت على المساهمين نيابة عن 35 شركة مدرجة جرى من خلال الوسائل الالكترونية المعتمدة وهي بطاقة آيفستر والتحويلات المصرفية المباشرة الى حسابات المستثمرين وذلك تطبيقا لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع بوقف استخدام الشيكات لتوزيع الأرباح.

وكانت الهيئة اصدرت قرارا في العام 2015 الزمت بموجبه الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بتحويل الأرباح النقدية لمساهميها، إلى الحساب المصرفي للسوق المالي، الذي طالبته الهيئة بتحويلها إلى الحسابات المصرفية للمستثمرين خلال 30 يوماً من موافقة الجمعية العمومية للشركة عليها .

واستوجب القرار حينها الزام الاسواق المالية وشركات الوساطة العاملة بربط فتح حساب مستثمر وحساب تداول للعميل لدى السوق والشركة بتسجيل رقم حسابه المصرفي الذي ستحول إليه الأرباح النقدية التي توزعها الشركات على المساهمين.