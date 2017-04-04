صعود الين يهوي بـ "نيكي" لأدنى مستوى في 10 أسابيع

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء إلى أقل مستوى في 10 أسابيع مع صعود الين وتراجع أسهم شركات صناعة السيارات بفعل مبيعات أقل من التوقعات في الولايات المتحدة.

كما تراجعت أسهم المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين، التي تسعى لتحقيق أرباح من رفع سعر الفائدة على السندات الأميركية، بعد أن هبط العائد علي سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أقل مستوى منذ 27 فبراير شباط.

وهبط المؤشر نيكي 0.9 في المئة إلى 18810.25 نقطة وهو أقل مستوي إغلاق منذ 24 يناير.

واستمرت خسائر الدولار ونزل 0.4 في المئة إلى 110.51 ين بعد أن سجل في وقت سابق 110.370 ين وهو أقل مستوى في أسبوع مع توخي المستثمرين الحذر قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ في حين تضررت المعنويات جراء ما يشتبه أنه تفجير انتحاري في سان بطرسبرج في روسيا.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 في المئة إلى 1504.54 نقطة وانخفض المؤشر جيه.بي.إكس -نيكي 400 بنسبة مماثلة إلى 13463.23 نقطة.