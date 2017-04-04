رئيس "إم إم غروب" يتحدث عن خطط الشركة التوسعية

تتحضر شركة MM GROUP المصرية لطرح 30% من أسهمها في البورصة خلال الأسبوع المقبل، في طرحين خاص وعام، بحيث تشكل أسهم الطرح الخاص 85% من إجمالي الأسهم المطروحة، مستهدفة جمع نحو 750 مليون جنيه.

وقال خالد محمود رئيس شركة إم.إم غروب المصرية اليوم الثلاثاء إن الشركة تعتزم استثمار مليارجنيه (55.71 مليون دولار) خلال 18 شهرا وتستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه خلال 2017.

وأعلن محمود في مؤتمر صحفي بدء تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية يوم الثلاثاء المقبل بعد طرح 30 بالمئة من أسهمها في طرحين خاص وعام لجمع ما يصل إلى 750 مليون جنيه.

وقد تم تغطية الطرح الخاص لشركة MM GROUP أكثر من 9 مرات، وتم تحديد سعر السهم النهائي عند 5.76 جنيهات، بحسب ما كشفت مجموعة بلتون المالية التي ترتب الإصدار.

يذكر أن المجموعة توزع في مصر عدة علامات تجارية عالمية منها Vodafone وSamsung و Jaguar و Land Rover و Ferrari.

ويتوقع المحللون بأن تحقق الشركة ايرادات بنحو ستة مليارات ونصف المليار جنيه خلال العام الحالي لتبلغ سبعة مليارات جنيه خلال عام 2018.

وتأسست إم.إم غروب للصناعة والتجارة العالمية عام 1895 وتتبعها نحو 24 شركة متنوعة النشاط تشمل مجالاتها الالكترونيات الاستهلاكية والهواتف المحمولة وإنتاج وتجميع السيارات والجرارات الزراعية.