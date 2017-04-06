نيكاي يهوي لأدنى إغلاق في 4 أشهر بعد محضر الفدرالي

هوى المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى إقفال له في أربعة أشهر اليوم الخميس بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ خفض ميزانيته العملاقة أسرع من المتوقع، ما أثار مخاوف السوق.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي 1.4% إلى 18597.06 نقطة مسجلاً أدنى إغلاق له منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول.

ويتخوف المستثمرون أيضا من اجتماع قد يشوبه التوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ هو الأول بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6% إلى 1480.18 نقطة.