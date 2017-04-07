الأسهم الصغيرة والمتوسطة.. الحصان الرابح في بورصة مصر

تحولت أسهم المؤشر السبعيني أو ما يطلق عليها الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى الحصان الرابح في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، بعدما تمكنت من تحقيق أرباح قياسية تجاوزت أسهم المؤشرات الأخرى.

وعزز المؤشر الرئيسي من استقرار أعلى مستوى 13 ألف نقط، بعد أسبوع من الأداء العرضي المائل للهبوط بدعم غياب المحفزات وسيطرة الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأفراد.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال جلسات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو 9.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.34% بعدما ارتفع من نحو 654.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي ليسجل نحو 664.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" خلال جلسات تداول الأسبوع الجاري بنسبة 0.80% تعادل نحو 104 نقاط بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس الخميس عند مستوى 13098 نقطة، مقابل نحو 12994 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغت قيمة التداول على أسهم المؤشر الثلاثيني نحو 4.2 مليار جنيه عبر التداول على 880.6 مليون سهم.

وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.98% مضيفاً نحو 17 نقطة بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس الخميس عند مستوى 586 نقطة مقابل نحو 569 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" خلال جلسات الأسبوع مسجلاً مستوى 1352 نقطة بنهاية تعاملات أمس الخميس مقابل نحو 1327 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، محققاً ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 1.88% بعدما أضاف نحو 25 نقطة.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، خلال الأسبوع بنسبة 3.23% عند سعر 77.97 جنيه، بقيمة تداول 435.4 مليون جنيه.

وسيطر الاتجاه الشرائي على تعاملات الأجانب والعرب بصافي 939.8 مليون جنيه و75 مليون جنيه، مقارنة باتجاه بيعي للمصريين بصافي 1.01 مليار جنيه.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 75.5% من إجمالي التعاملات خلال الأسبوع، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نحو 17.8%، والعرب على نحو 6.7%.

واتجهت تعاملات المؤسسات والصناديق نحو الشراء بصافي 428.4 مليون جنيه خلال الأسبوع، مقارنة بصافٍ بيعي للأفراد.

واستحوذت تعاملات المستثمرين الأفراد على نحو 61.7% من التعاملات خلال تعاملات الأسبوع، فيما استحوذت تعاملات المؤسسات والصناديق على ما نسبته 38.3%.