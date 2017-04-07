التوترات السياسية ترفع سعر الذهب لأعلى مستوى في 5 أشهر

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر اليوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس بحثاً عن ملاذ آمن بعدما أطلقت الولايات المتحدة عشرات الصواريخ من طراز كروز على قاعدة جوية سورية مما يصعد التوترات مع روسيا وإيران.

وقالت روسيا، الحليف القوي لسوريا، إن الضربة أضرت كثيرا بالعلاقات بين واشنطن وموسكو بعدما ردت الولايات المتحدة على هجوم مميت بأسلحة كيمياوية استهدف منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة.

وبحلول الساعة 1012 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.07% إلى 1264.70 دولار للأونصة بعدما زاد في وقت مبكر إلى أعلى مستوى منذ العاشر من نوفمبر تشرين الثاني عند 1269.28 دولار ويتجه صوب تسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1%إلى 1267 دولارا للأونصة.

وقال وليم ميدلكوب مؤسس صندوق كومودتي ديسكفري "هناك خطر بأن يؤدي الصراع السوري إلى مواجهة أوسع قد تدخل فيها إيران وروسيا والولايات المتحدة، وبالتالي يمكن أن يكون لها تداعيات أكثر خطوة بوجه عام."

وأضاف "هذا يفسر السبب وراء تحرك الذهب بسرعة كبيرة بعد إعلان الخبر".

وعادة ما يستخدم الذهب كأداة تحوط في مواجهة الضبابية السياسية والمالية والمخاطر الأمنية. واستفاد الذهب بجانب أصول أخرى ينظر إليها كملاذ آمن مثل الين وسندات الخزانة الأميركية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.9% إلى 18.41 دولار للأونصة بعدما لامست 18.47 دولار وهو أعلى مستوى منذ 27 فبراير شباط.

وزاد البلاتين 0.5% إلى 961.24 دولار للأونصة في حين ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 805.50 دولار للأونصة.