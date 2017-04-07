اليونان ودائنوها يأملون بالتوصل لاتفاق ينقذ الاقتصاد

تأمل اليونان ودائنوها في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع وزراء مال دول منطقة اليورو في مالطا، الجمعة، بعد أشهر من القلق المتزايد بشأن انتعاش الاقتصاد اليوناني.

وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس "نحن في الأمتار الأخيرة من طريق صعب، وإننا مصممون على إخراج البلاد من الأزمة، ولا أحد سيمنعنا من تحقيق ذلك".

وكان يفترض أن تنتهي في كانون الأول/ديسمبر الماضي المفاوضات التي ستسمح بصرف دفعة جديدة من قرض بقيمة 86 مليار يورو تم الاتفاق عليه في تموز/يوليو 2015، وذلك في إطار الخطة الثالثة لمساعدة اليونان التي تستمر حتى تموز/يوليو 2018، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتحتاج اليونان إلى هذا المال لتسديد استحقاقات تتجاوز قيمتها سبعة مليارات يورو في تموز/يوليو.

ومقابل هذا القرض الجديد، يفترض أن تطبق الحكومة اليونانية بعض الإصلاحات التي تريدها الجهات الدائنة بهدف تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها.

وكان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي قال أمام البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع إن "توجهات إيجابية ظهرت في 2016 بما في ذلك العودة إلى نمو إيجابي لبعض الفصول وتراجع البطالة التي كانت في مستويات غير مقبولة".

إلا أن موسكوفيسي حذر من أن "هذه التطورات الإيجابية بدأت تراوح مكانها بسبب التأخير في إتمام" المفاوضات.