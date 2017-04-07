لماذا تستحوذ الأسهم القيادية على أكبر حصة من التداولات؟

سجل الأداء العام للبورصات العربية ارتفاعا على وتيرة النشاط، واتساعا في عمليات الشراء التي جاءت مدعومة بتحسن المزاج الاستثماري للمتعاملين خلال عدد من جلسات تداول الأسبوع الماضي، والتي نتج عنها تسجيل ارتفاعات سعرية جيدة على الأسهم القيادية بشكل خاص والتي استحوذت على النصيب الأكبر من السيولة المتداولة والجديدة التي دخلت التداولات.

وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إنه كان للمستويات السعرية التي تم تداول عدد كبير من الأسهم القيادية فيها دور في تنشيط التداولات الأسبوعية، حيث ارتفعت وبشكل ملموس عمليات اقتناص الفرص الاستثمارية التي أفرزتها الأحداث والتطورات المالية والاقتصادية على المستويين الفردي والمؤسساتي، والتي عملت على توسيع مشترياتها من الأسهم القيادية والأسهم التشغيلية كونها تتداول عند مستويات سعرية جاذبة وقابلة للارتفاع.

وأنهت البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية بتسجيل ارتفاعات جيدة على مستوى القيم والأحجام والاغلاقات السعرية إذا ما قورنت بالإغلاقات السابقة المسجلة، الأمر الذي حمل معه مؤشرات جيدة على قدرة البورصات على التفاعل والارتباط الإيجابي مع المسارات الجيدة لأسواق النفط والتي ساهمت في تحسين المزاج الاستثماري لدى المتعاملين الحاليين، وشجعت على دخول متعاملين جدد.

وأوضح "السامرائي" أن تحسن المعنويات وارتفاعا مستويات التفاؤل بدخول محفزات جديدة إلى الأسواق والبورصات العربية والخليجية ساهم في ارتفاع نصيب التداولات على المدى المتوسط والطويل على حساب تداولات المدى القصير، الأمر الذي أثر إيجاباً على زيادة تدفقات السيولة النقدية المتداولة، وساهم أيضاً في دعم مؤشرات التماسك على أسعار الأسهم وعلى إغلاقات المؤشر السعري لدى البورصات النشطة بالتحديد.

وجاء الحراك المسجل بعيداً عن التحركات وعمليات إعادة الهيكلة للأسهم والمحافظ المحمولة والتي تسبق في العادة فترة الإعلان عن النتائج الربعية، حيث تحمل هذه الفترة المزيد من التقلبات السعرية والمزيد من التذبذبات على مستوى قيم السيولة المتداولة.

مع الإشارة إلى أن أسعار النفط ونتائج الأداء الربعي تشكل أهم المحفزات التي يجري تداولها والتي سارت على أساسها التداولات اليومية وعمليات الاستحواذ والتخلص من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي فإن مؤشرات الأداء التي تحملها وتحيط بها سيكون له تأثيرات ملموسة على الأسهم المتداول وعلى قرارات المتعاملين بالاتجاهين بيعا وشراء.