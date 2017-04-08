احتمالية رفع الفائدة في يونيو تتراجع لـ61%

قال محللون ماليون إن المستثمرين ما زالوا يتوقعون زيادتين في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في 2017 مشيرين إلى أن "إمكانية رفع أسعار الفائدة في يونيو تراجعت إلى 61 بالمئة بعد تقرير الوظائف من 70 بالمئة مساء الخميس الماضي، بحسب رويترز.

وصعد الدولار بدعم من تقرير أظهر أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زادت بواقع 98 ألف وظيفة الشهر الماضي وهي أبطأ وتيرة منذ مايو أيار الماضي. وانخفض معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة من 4.7 بالمئة في فبراير شباط.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الجمعة، بعد أن قال مسؤول بارز في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن خطة المجلس لتقليص محفظة السندات هذا العام لن تؤخر كثيرا دورة رفع أسعار الفائدة.