بورصة مصر تتضامن مع ضحايا الكنيسة وتكتسي باللون الأحمر

اكتست شاشات البورصة المصرية باللون الأحمر واتجهت نحو تسجيل خسائر حادة، تضامناً مع ضحايا تفجير وقع صباح اليوم الأحد، بإحدى الكنائس المصرية.

وأعلن التليفزيون المصري أن 21 شخصاً قتلوا في الانفجار الذي وقع صباح اليوم الأحد في كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية.

ونقل التليفزيون عن متحدث باسم وزارة الصحة قوله إن 69 شخصا آخرين أصيبوا. وقال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف، إن الانفجار حدث داخل الكنيسة أثناء الصلاة.

وعقب تداول الخبر اكتست شاشات #البورصة_المصرية باللون الأحمر، واتجهت غالبية الأسهم المدرجة إلى تحقيق خسائر، بعد موجة بيع عنيفة من قبل المستثمرين الأفراد والصناديق والمؤسسات.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وحتى منتصف جلسة تعاملات اليوم، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو 4.5 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 0.67% بعدما تراجع من نحو 664.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي ليسجل نحو 659.8 مليار جنيه بحلول منتصف تعاملات جلسة اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19% تعادل نحو 155 نقطة بعدما تراجع في الوقت الحالي إلى مستوى 12943 نقطة، مقابل نحو 13098 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

لكن ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.29% مضيفاً نحو نقطتين فقط بعدما وصل في الوقت الحالي إلى مستوى 588 نقطة مقابل نحو 586 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

فيما استقر المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 1352 نقطة ولم يطرأ عليه أي تغيير.