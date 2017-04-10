بولارد:تقليص ميزانية الفيدرالي ينفي الحاجة لرفع الفائدة

قال رئيس الفيدرالي الأميركي في مدينة سانت لويس، جيمس بولارد، إن الفيدرالي قد يبدأ بتقليص ميزانيته العمومية، لاحقا هذا العام، الأمر الذي يجعل رفع الفائدة غير ضروري.

وأضاف بولارد أن ثمة تباينا في الآراء ضمن الفيدرالي بشأن إنهاء سياسة إعادة استثمار الميزانية العمومية، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق حول ذلك يتطلب وقتا، ويمكن حصوله لاحقا هذا العام.

وأكد بولارد أن الفيدرالي لن يبيع أصولا من ميزانيته البالغة 4.5 تريليون دولار، ولكن لن يتم استبدالها عند استحقاقها، وهو ما يدعم الأسواق والعوائد على سندات الخزينة.