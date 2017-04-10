توجه كثيف لشراء الذهب في ظل التوترات الجيوسياسية

استقر الذهب اليوم الاثنين مدعوماً بتنامي التوترات الجيوسياسية التي تعزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب الفوري ليستقر عند 1253.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش بينما نزل الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2 % إلى 1255.40 دولار للأونصة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وارتفع مؤشر الدولار 0.15 % لأعلى مستوى في 3 أسابيع عند 101.340 اليوم الاثنين.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 17.90 دولار للأونصة بعد أن سجل المعدن أفضل سعر منذ 27 فبراير عند 18.47 دولار في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاتين 0.2% إلى 949.90 دولار للأونصة والبلاديوم 0.5% إلى 797.60 دولار للأونصة.