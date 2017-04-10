داماك تحدد السعر الاسترشادي لصكوكها المقومة بالدولار

أطلقت شركة داماك العقارية، التسعير الاسترشادي الأولي لصكوكها المُقوّمة بالدولار لأجل 5 سنوات في حدود 6%.

وذكرت مصادر أن الشركة قامت بتعيين كل منBANK OF AMERICA MERRILL LYNCH وEMIRATES NBD CAPITAL وHSBC وVTB CAPITAL من أجل القيام بترتيب الإصدار المُرتقب.

وذكرت أنه من المتوقع أن يتم التسعير النهائي للصكوك في الحادي عشر من شهر أبريل.

وكانت الشركة قد أعلنت في نهاية شهر مارس، أنها تخطط لإعادة شراء ما يصل إلى 250 مليون دولار من صكوكها ذات العائد 4.4% والمستحقة عام 2019، وأنها تلّقت مناقصات من حاملي الصكوك بقيمة 197 مليون دولار.