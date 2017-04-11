جانيت يلين: الكونغرس يقوض استقلالية مجلس الاحتياطي

قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إن قدرة البنك المركزي الأميركي على تنفيذ سياسة نقدية بمعزل عن ضغوط سياسية قصيرة الأجل تتعرض "لبعض التهديد" من مشروعي قانونين يشقان طريقهما في الكونغرس الأميركي.

ومتحدثة في ندوة بمعهد فورد للسياسة العامة التابع لجامعة ميشيغان قالت يلين إن استقلالية مجلس الاحتياطي "مهمة جدا وينتج عنها عملية أفضل لاتخاذ القرارات تركز على حاجات وسلامة الاقتصاد في الأجل القصير."

وأضافت أن أحد المشروعين، اللذين يناقشهما الكونغرس، سيلزم مجلس الاحتياطي بأن يتبع قاعدة بسيطة لتحديد أسعار الفائدة وأن يبرر أي انحراف عن تلك القاعدة.