الأسهم الأوروبية تصعد مدعومة بمكاسب النفط و"السيارات"

صعدت الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب أسهم القطاع المالي وشركات صناعة السيارات مع بدء موسم إعلان نتائج الربع الأول من العام، في حين عززت زيادة أسعار النفط أسهم الطاقة.

وبحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%.

وكان قطاع صناعة السيارات الأفضل أداء، حيث زاد مؤشره 1.5%، ثم أسهم شركات النفط والغاز التي صعدت مع زيادة أسعار الخام في ظل التمديد المحتمل لاتفاق خفض الإنتاج.

وزاد سهم دايملر الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة 2% بعدما أعلنت أن أرباحها الفصلية قفزت 87 % أمس الثلاثاء بدعم مبيعات قوية لطرز مرسيدس.

وتراجع سهم شركة ديالوج لصناعة أشباه الموصلات 2.5% مواصلا الانخفاض لليوم الثاني.

وانخفض السهم 14% عند إغلاق الثلاثاء بعد تقرير قال إن آبل أكبر عميل للشركة ربما تسعى لتركها.

وقاد سهم بنكو بوبولار مكاسب القطاع المصرفي، حيث زاد 3.6% بعدما انخفض لمستوى متدن قياسي عند الفتح. وانخفض سهم البنك الإسباني الذي يمر بمصاعب 18% منذ إعلانه أنه سيزيد رأس المال يوم الاثنين.