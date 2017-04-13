"المالية": قوة اقتصاد السعودية يدعم الطلب على الصكوك

توقعت الأوساط الاقتصادية أن تتداول الصكوك الدولية التي اصدرتها السعودية أمس بعلاوة سعرية تبلغ نصف سنت، ما يجدد التأكيد على الإقبال الكبير من المستثمرين على هذه الصكوك.

وكانت السعودية أطلقت أولَ إصدارٍ لها من الصكوك الدولية، بقيمةِ 9 مليارات دولار، ليكون أكبرَ إصدارٍ عالمي للصكوك، وليفوقَ حجمَ إصدارِ قطر عام 2012 البالغ 4 مليارات دولار.



وقد استقطبَ إصدارُ السعودية طلبات تجاوزت 33 مليار دولار. وقد تم تقسيم الصكوك على شريحتين، لأجلي 5 و 10سنوات.



وتم تسعيرُ شريحة الخمس سنوات عند مئة نقطة أساس، وشريحة العشر سنوات عند مئة وأربعين نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة.

من جانبها أكدت وزارة المالية أن الطلب القوي من المستثمرين يبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. كما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارةالمالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.