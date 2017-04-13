ترمب يتراجع عن اتهام الصين بالتلاعب بقيمة عملتها

تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أحد أبرز وعوده الانتخابية، بقوله في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرت يوم أمس الأربعاء، إنه ما عاد يريد تصنيف الدولة كدولة تتلاعب بقيمة عملتها.

وقال ترمب في المقابلة إن الصينيين "لا يتلاعبون بقيمة عملتهم"، وذلك بعد أيام من استقباله نظيره الصيني شي جينبينغ، وفقا لوكالة "فرانس برس".

لكن الرئيس الأميركي قال من جهة ثانية إن الدولار "قوي جدا" ودعا الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة الفوائد المتدنية.

وطوال حملته الانتخابية لم يكف ترمب عن اتهام الصين بخفض قيمة عملتها اليوان بهدف تشجيع صادراتها، وقد توعد بكين بأنه إذا ما فاز بالرئاسة فهو سيعمل "في أول يوم" له في البيت الأبيض على وضعها رسميا على قائمة الدول التي تتلاعب بقيمة عملتها.

ومثل هذه الخطوة كان من شأنها أن تعرض الصين لعقوبات أميركية، الأمر الذي كان سيشعل حربا تجارية بين أضخم اقتصادين في العالم على الإطلاق.



وقال ترمب للصحيفة الاقتصادية "أعتقد أن دولارنا يصبح قويا جدا والمسؤولية في هذا تقع جزئيا علي أنا لأن الناس يثقون بي"، مشيراً إلى أن التنافس مع الشركات الأجنبية في هذه الحال أمر معقد.