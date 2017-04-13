صحيفة: ترمب يرى أن الدولار يكتسب قوة أكبر مما ينبغي

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوله إن الدولار "يكتسب قوة أكبر مما ينبغي" وسيضر اقتصاد الولايات المتحدة في نهاية المطاف، لكنه أضاف أنه يرغب في بقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.

وقال ترمب في مقابلة إنه لن يصف الصين بأنها متلاعب في العملة في تقرير للخزانة الأميركية يصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بحسب الصحيفة.

وأضاف ترمب أنه يحترم رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين، وتركا الباب مفتوحا أمام إمكانية إعادة ترشيحها بعد انتهاء فترتها الحالية في 2018.

وتابع "أعتقد أن دولارنا يكتسب قوة أكبر مما ينبغي وأنا مسؤول عن ذلك جزئيا لأن الناس منحتني ثقتها. لكن ذلك مضر.. وسيجلب الضرر في نهاية المطاف."

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بعد نشر تصريحات ترمب ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 30 مارس آذار.