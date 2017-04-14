الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في 5 أشهر

استقر الذهب، اليوم الجمعة، قرب أعلى مستوياته في خمسة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة ويتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ أبريل/نيسان 2016 في ظل تراجع الدولار والمخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالشرق الأوسط وكوريا الشمالية، وهو ما عزز الإقبال على الملاذات الآمنة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1287.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش في ظل تداولات ضعيفة بسبب عطلة عامة في كثير من الدول.

وبلغت أسعار المعدن الأصفر أعلى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني عند 1288.64 دولار للأونصة في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن صوب تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر أبريل/نيسان 2016 بصعوده نحو 2.7% هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.9% إلى 1290.10 دولار للأونصة.

وغالبا ما يعتبر الذهب أداة استثمارية بديلة في أوقات الضبابية السياسية والمالية، ليستفيد من اتجاه العزوف عن المخاطرة في السوق.

وسجل الدولار خسائر اليوم الجمعة، ويتجه لستجيل هبوط أسبوعي مع استمرار التوترات في كوريا الشمالية بما يعزز العملة اليابانية باعتبارها ملاذا آمنا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 18.51 دولار للأونصة بعدما لامست أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند 18.599 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.2% إلى 970.65 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 794.08 دولار للأونصة.