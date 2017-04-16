"جدوى ريت الحرمين" يجمع 4.5 مليار ريال بتغطية 1257%

كشفت شركة #جدوى_للاستثمار عن تغطية صندوق جدوى ريت الحرمين بحوالي 1257%.

وأضافت جدوى في بيان تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه، أن الاكتتاب حظي بإقبال كبير من المستثمرين حيث قام أكثر من 5800 مكتتب من المستثمرين الأفراد والشركات بالاشتراك بما قيمته 4.53 مليار ريال سعودي خلال فترة الاكتتاب.

ويعتبر صندوق #جدوى_ريت_الحرمين أول #صندوق_عقاري متداول ومتوافق مع الشريعة الإسلامية يستثمر في عقارات كلٍ من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويبلغ الحجم المبدئي لإجمالي وحدات الصندوق 660 مليون ريال سعودي، تم طرح منها وحدات بقيمة 360 مليون ريال سعودي للاكتتاب العام (36 مليون وحدة بالقيمة الاسمية 10 ريال سعودي للوحدة) من خلال طرح عام أولي بدأ من تاريخ 03 إبريل 2017 وحتى 09 إبريل 2017.

وبحسب شروط وأحكام الصندوق، أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن تخصيص كامل الوحدات المشترك بها لكل مستثمر حتى عدد 1,000 وحدة وتخصيص الوحدات المتبقية على أساس تناسبي بناء على نسبة طلب كل مشترك تزيد عن الحد الأدنى للاشتراك إلى إجمالي الوحدات المتبقية بما يعادل 6.746%، كما أعلنت عن رد الفائض قبل نهاية الأسبوع القادم.

وقال هيثم الغنام، رئيس قسم الاستثمارات البديلـة بشركة جدوى "ستتكون المحفظة المبدئية لصندوق جدوى ريت الحرمين من عقارين في قطاع الضيافة في مكة المكرمة، فندق أربعة نجوم وفندق لسكن حجاج بيت الله الحرام، حيث يبلغ إجمالي عدد الغرف في كلا الفندقين 984 غرفة فندقية.

ويبعد الفندق مسافة 500 متر من المسجد الحرام بينما يبعد سكن الحجاج مسافة 900 متر تقريباً من منطقة منى. ويتوقع أن يحصل المكتتبين بالقيمة الاسمية للوحدة (10 ريال سعودي) على عائد سنوي صافي بحوالي 5.2% وهو عائد جذاب مقارنة بالفرص الاستثمارية المشابهة والتي تركز على مجال العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة."