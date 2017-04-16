مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً 71 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 71.52 نقطة ليقفل عند مستوى 7005.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 178 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 92 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 141 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخزف السعودي، وتهامة، وكهرباء السعودية، وكيان السعودية، والجزيرة ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين ، وأسيج ، وولاء ، وتكافل الراجحي ، والوطنية ، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، والبنك السعودي للاستثمار، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية - نمو اليوم منخفضًا 43.94 نقطة ليقفل عند مستوى 4881.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من مليوني ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 147 ألف سهم تقاسمتها 235 صفقة.