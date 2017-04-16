مساهمو "إعمار مولز" يبحثون توزيع 10% الثلاثاء المقبل

عقدت شركة #إعمار_مولز ، الاجتماع السنوي الثاني لجمعيتها العمومية الثلاثاء المقبل 18 أبريل لمناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2016 بقيمة 1.3 مليار درهم، ما يمثل 10% من رأسمال الشركة وبما يعادل 10 فلوس للسهم الواحد.

وسيشهد الاجتماع انتخاب 7 أعضاء في مجلس الإدارة من قبل المساهمين عبر عملية اقتراع سرية.

وستقوم الجمعية العمومية أيضاً بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي والتصديق عليه، فضلاً عن مناقشة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، إضافة إلى تعيين مدقق الحسابات للعام 2017.

وسجّلت "إعمار مولز" صافي أرباح بقيمة 1.874 مليار درهم أو 510 ملايين دولار، وإيرادات بقيمة 3.227 مليار درهم أو ما يعادل 879 مليون دولار في العام 2016.