الدولار يهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر أمام الين

هبط الدولار إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر أمام الين الياباني أثناء التعاملات، اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على التماس الأمان في العملة اليابانية وسط تصاعد التوترات بشأن كوريا الشمالية.

وتراجعت العملة الأميركية أيضا مقابل الجنيه الإسترليني، مسجلة أضعف مستوى في حوالي ثلاثة أسابيع.

وهبطت العملة الخضراء إلى 108.14 ين، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني قبل أن تتعافى قليلا إلى 108.34 ين بحلول الساعة 1455 بتوقيت غرينتش.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، 0.50% إلى 100.06.

وصعد الإسترليني 0.5% مقابل العملة الأميركية إلى 1.2586 دولار في حين ارتفع 0.34% أمام العملة الأوروبية إلى 136.34 ين.