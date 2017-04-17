الذهب يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر بفعل توترات جيوسياسية

سجل الذهب أعلى مستوى في خمسة أشهر، اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على أصول تعد ملاذا آمنا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1288.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني عند 1295.42 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وتخلى المعدن الأصفر عن بعض مكاسبه مع تعافي الدولار مقابل الين من أقل مستوى في خمسة أشهر عند 108.11 ين الذي سجله في وقت سابق اليوم. وفي أحدت تعاملات نزل الدولار 0.25% إلى 108.35 ين.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1290.70 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.2% في التعاملات الفورية إلى 18.55 دولار للأونصة بعد أن لامست أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 18.649 دولار.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 972 دولارا للأونصة، في حين نزل البلاديوم 0.4% إلى 791.80 دولار للأونصة.