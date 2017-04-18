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نيكاي يصعد.. ويبتعد عن أقل مستوى بـ5 اشهر

المصدر: طوكيو - رويترز
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ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء مدعوما بمكاسب الأسهم الأميركية وضعف الين ليغلق على صعود ويبتعد عن أقل مستوى في 5 أشهر والذي سجله في الآونة الأخيرة.

وصعد نيكاي 0.4 % إلى 18418.59 نقطة.

وارتفع الدولار 0.2 % إلى 109.08 ين بعد أن هوى إلى أقل مستوى في 5 أشهر أمس الاثنين في حين تعافت بورصة وول ستريت الليلة الماضية.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 % إلى 1471.53 نقطة بينما صعد المؤشر جيه.بي.إكس - نيكاي 400 بواقع 0.3 % 13187.25 نقطة.

كلمات دالّة

#نيكاي, #الأسهم اليابانية, #طوكيو, #الأسهم الأميركية, #قوة الدولار

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