نيكاي يصعد.. ويبتعد عن أقل مستوى بـ5 اشهر

ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء مدعوما بمكاسب الأسهم الأميركية وضعف الين ليغلق على صعود ويبتعد عن أقل مستوى في 5 أشهر والذي سجله في الآونة الأخيرة.



وصعد نيكاي 0.4 % إلى 18418.59 نقطة.



وارتفع الدولار 0.2 % إلى 109.08 ين بعد أن هوى إلى أقل مستوى في 5 أشهر أمس الاثنين في حين تعافت بورصة وول ستريت الليلة الماضية.



وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 % إلى 1471.53 نقطة بينما صعد المؤشر جيه.بي.إكس - نيكاي 400 بواقع 0.3 % 13187.25 نقطة.