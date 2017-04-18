"تداول" تعتزم تطبيق "T+2" في 23 أبريل الجاري

تعتزم السوق السعودية "تداول" بدء تطبيق نظام تسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل T+2 اعتباراً من 23 من الشهر الحالي.

وكانت "تداول" قد أشارت إلى أن ذلك يأتي بعد إتمام كافة المراحل التجريبية والتحقق من الجاهزية الفنية والتقنية للأنظمة وربطها مع كافة أنظمة أعضاء السوق.

ويقصد بتسوية الـ T+2 الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة، والتي تقدر بيومي عمل، وسوف يتم تطبيق هذه المدة الزمنية الجديدة للتسوية على جميع صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق.

ويهدف تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، كما يؤدي التعديل إلى توحيد مدد تسوية صفقات كافة فئات الأوراق المالية المدرجة.

وذكرت "تداول" أن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لن يكون له أي آثار سلبية على البائع أو المشتري، حيث يتيح التعديل حصول البائع على القوة الشرائية للأوراق المالية التي قام ببيعها، والتي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة، كما يمكن للمشتري بيع الأوراق المالية التي قام بشرائها من دون الحاجة لاكتمال التسوية بعد يومي عمل من تنفيذ الصفقة.

وأوضحت أن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة، وهو نظام التسوية المتبع في غالبية الأسواق المالية العالمية، يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي لدعم خطط تطوير السوق المالية، والتي تهدف إلى بناء سوق مالية منفتحة على العالم تماشياً مع رؤية المملكة 2030.